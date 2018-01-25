Испания ответит «пропорционально» на объявление посла персоной нон грата в Венесуэле

Испания даст пропорциональный ответ на объявление властями Венесуэлы персоной нон грата испанского посла в Каракасе Хесуса Сильвы Фернандеса. Об этом заявил глава испанского МИД Альфонсо Дастис.

«Сожалеем об объявлении посла персоной нон грата и примем пропорциональные меры по принципу взаимности. Отрицаем обвинения во вмешательстве. Мы всегда выступали за диалог, но заявления и обещания должны подкрепляться действиями. Испания — с народом Венесуэлы», — написал Дастис в Twitter.

Ранее стало известно, что Венесуэла объявила посла Испании в Каракасе персоной нон грата из-за вмешательства испанских властей во внутренние дела латиноамериканской республики.