Испания ответит «пропорционально» на объявление посла персоной нон грата в Венесуэле

Короткая ссылка
Испания даст пропорциональный ответ на объявление властями Венесуэлы персоной нон грата испанского посла в Каракасе Хесуса Сильвы Фернандеса. Об этом заявил глава испанского МИД Альфонсо Дастис.

«Сожалеем об объявлении посла персоной нон грата и примем пропорциональные меры по принципу взаимности. Отрицаем обвинения во вмешательстве. Мы всегда выступали за диалог, но заявления и обещания должны подкрепляться действиями. Испания — с народом Венесуэлы», — написал Дастис в Twitter.

Ранее стало известно, что Венесуэла объявила посла Испании в Каракасе персоной нон грата из-за вмешательства испанских властей во внутренние дела латиноамериканской республики.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru