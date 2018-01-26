В МИД России прокомментировали заявления Госдепа о поставках российского оружия Мьянме

В МИД России прокомментировали заявления Госдепа о том, что поставки российского оружия могут привести к усугублению ситуации в Мьянме.

«Исходим из того, что сотрудничество в военно-технической сфере является легитимной составляющей межгосударственных отношений, если оно не противоречит решениям Совета Безопасности ООН. Поставки Мьянме российской продукции военного назначения подчинены цели укрепления обороноспособности этой страны», — говорится в сообщении российского МИД.

В ведомстве отметили, что «увидеть связь между данной задачей и угрозой «ещё больших страданий» мирного населения могут только имеющие очень «богатое» воображение коллеги из Госдепартамента».

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что поставки российского оружия могут привести к усугублению ситуации в Мьянме. По её словам, большинство стран мира стремятся к мирному урегулированию кризиса в Мьянме, однако некоторые готовы предпринять шаги, которые могут привести к ещё большим страданиям и нестабильности в этом государстве.