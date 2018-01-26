Эксперт прокомментировал сообщения о готовящемся прорыве боевиков из зоны Эт-Танф

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в разговоре с RT прокомментировал информацию о готовящемся прорыве боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии.

«В Сирии Америка контролирует значительную часть территорий, прежде всего — примыкающих к исламской республике Ирак. И боевые действия там ведутся очень серьёзные», — сказал он.

По его словам, понятно, что «недобитые главари остались на территории Сирии, часть ушла в Ирак, часть в Афганистан, но тем не менее они не оставили и не оставят попыток захватить власть».

«Прежде всего — на подконтрольных Америке территориях», — заявил эксперт.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на сирийских беженцев сообщил, что в ближайшее время в САР ожидается прорыв групп боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток.