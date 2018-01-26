Центр по примирению: прорыв боевиков из зоны Эт-Танф ожидается в ближайшее время

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Сирийские беженцы сообщают, что в ближайшее время в Сирии ожидается прорыв групп боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток.

Об этом говорится в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«По свидетельствам сирийских беженцев, которым удаётся выйти из контролируемой США зоны Эт-Танф, в ближайшее время ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлениях», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сирийский военный патруль 24 января уничтожил пять террористов у Эт-Танфа. Кроме того, у уничтоженных боевиков была обнаружена аппаратура РЭБ европейского производства.

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