Центр по примирению: прорыв боевиков из зоны Эт-Танф ожидается в ближайшее время
Об этом говорится в заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
«По свидетельствам сирийских беженцев, которым удаётся выйти из контролируемой США зоны Эт-Танф, в ближайшее время ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлениях», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что сирийский военный патруль 24 января уничтожил пять террористов у Эт-Танфа. Кроме того, у уничтоженных боевиков была обнаружена аппаратура РЭБ европейского производства.