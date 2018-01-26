В Ирландии впервые с 1927 года в Страстную пятницу будут продавать алкоголь

Алкоголь начнут продавать в Ирландии в Страстную пятницу после отмены парламентом действовавшего с 1927 года запрета. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что алкогольные напитки будут продавать в пабах, магазинах и других лицензированных местах.

Министр юстиции и равноправия Дэвид Стэнтон пояснил, что отменённые ограничения «уже не соответствуют современной Ирландии».

Запрет на продажу алкоголя в День святого Патрика (17 марта) был снят в 1960-х годах, поскольку он негативно сказывался на туризме.

При этом алкоголь всё ещё нельзя продавать на Рождество.





