Число погибших при пожаре в больнице в Южной Корее возросло до 31

Число погибших при пожаре в больнице в южнокорейском городе Мирян выросло до 31 человека.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на пожарных.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали около 40 человек.

В связи с пожаром президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

По данным агентства, во время ЧП в больнице находилось около 100 пациентов.