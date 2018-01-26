Число погибших при пожаре в больнице в Южной Корее возросло до 31

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Число погибших при пожаре в больнице в южнокорейском городе Мирян выросло до 31 человека.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на пожарных.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали около 40 человек.

В связи с пожаром президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание. 

Ранее сообщалось о 13 погибших.

По данным агентства, во время ЧП в больнице находилось около 100 пациентов.

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