Число погибших при пожаре в больнице в Южной Корее возросло до 31
Число погибших при пожаре в больнице в южнокорейском городе Мирян выросло до 31 человека.
Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на пожарных.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали около 40 человек.
В связи с пожаром президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
По данным агентства, во время ЧП в больнице находилось около 100 пациентов.
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