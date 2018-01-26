СМИ: При пожаре в больнице в Южной Корее погибли 13 человек
По меньшей мере 13 человек погибли из-за пожара, произошедшего в больнице в южнокорейском городе Мирян.
Об этом сообщает «Рёнхап».
Как уточняется, ещё 40 человек пострадали.
Возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже здания.
По данным агентства, во время ЧП в больнице находилось около 100 пациентов.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее 16 человек погибли в результате пожара в фитнес-центре.
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