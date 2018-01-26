СМИ: При пожаре в больнице в Южной Корее погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли из-за пожара, произошедшего в больнице в южнокорейском городе Мирян.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Как уточняется, ещё 40 человек пострадали.

Возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже здания.

По данным агентства, во время ЧП в больнице находилось около 100 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее 16 человек погибли в результате пожара в фитнес-центре.