В Госдепе назвали переговоры по Сирии в Сочи «разовым решением»

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне считают переговоры по Сирии в Сочи «разовым решением».

«Мы считаем, что переговоры в Сочи могут быть разовым решением. Может быть, из этого что-то получится. Но мы твёрдо поддерживаем переговоры в Женеве», — приводит РИА Новости слова Науэрт.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.