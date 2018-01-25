В Госдепе назвали переговоры по Сирии в Сочи «разовым решением»
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне считают переговоры по Сирии в Сочи «разовым решением».
«Мы считаем, что переговоры в Сочи могут быть разовым решением. Может быть, из этого что-то получится. Но мы твёрдо поддерживаем переговоры в Женеве», — приводит РИА Новости слова Науэрт.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи.
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