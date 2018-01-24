Госдеп: США получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога

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Соединённые Штаты получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«Мы можем подтвердить, что США получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом в Госдепе подчеркнули, что пока «нет дополнительной информации по поводу американского присутствия или участия» в данном форуме.

Ранее главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога.

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