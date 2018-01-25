Число ночующих на улицах Англии бездомных достигло рекордного уровня

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В Англии число бездомных, ночующих на улицах, достигло рекордного уровня.
Число ночующих на улицах Англии бездомных достигло рекордного уровня
  • Reuters
  • © Hannah McKay

Об этом сообщает Independent со ссылкой на официальные данные правительства.

Отмечается, что число ночующих на улицах Англии удвоилось с 2010 года и в настоящий момент превышает 4,5 тыс. человек. При этом на Лондон приходится примерно четверть от общего числа спящих под открытым небом.

По информации издания, правозащитники заявляют, что официальные цифры почти вдвое меньше реальных и на самом деле на улицах ночуют примерно 8 тыс. человек.

Ранее стало изестно, что советник Королевского округа Виндзор и Мейденхед Саймон Дадли призвал полицию убрать бездомных с улиц перед свадьбой принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

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