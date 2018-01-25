Чавушоглу: Трамп заверил Эрдогана, что США прекратили вооружать сирийских курдов

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре заверил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что Вашингтон прекратил поставки оружия курдским формированиям в Сирии.

«Трамп во время вчерашнего разговора с Эрдоганом сказал: «Мы вам дали слово. Больше не поставляем (оружие курдам)». Надеюсь, что это правда», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу. 

Министр добавил, что Эрдоган призвал Трампа вывести «американских военных или террористов YPG (силы самообороны курдов)» из сирийского Манбиджа.

Ранее Чавушоглу заявил, что США не сдержали ни одного данного Турции обещания относительно курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии, поэтому у Анкары нет доверия к Вашингтону.

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Турция
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