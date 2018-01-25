Пресс-секретарь форума рассказал о ситуации с аккредитацией журналистов в Давосе

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Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе не лишают аккредитации журналистов по ходу мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь ВЭФ Эдриан Монк.

«Мы решаем, кто входит в Конгресс-центр. Если вы внутри, то никто не может выловить вас и выкинуть отсюда», — цитирует Монка РИА Новости.

Он также отрицательно ответил на вопрос, возможно ли отозвать аккредитацию у СМИ в середине проведения ВЭФ и запретить доступ в Конгресс-центр.

По словам представителя форума, он не в курсе ситуации с журналисткой, которой запретили доступ в Конгресс-центр по просьбе президента Украины Петра Порошенко.

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил о «провокации российских СМИ» в Давосе.

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