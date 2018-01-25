Пресс-секретарь Порошенко заявил о «провокации российских СМИ» в Давосе

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Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что представителей российских СМИ лишили права находиться в зале во время выступления Петра Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за якобы имевшей место провокации.

«Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия российской прессы провокацией и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента», — написал Цеголко в Facebook.

Как сообщает ТСН, 24 января якобы российская журналистка в сорочке с вышивкой спросила у Порошенко на русском языке, зачем он принял «закон о войне».

Президент Украины заявил, что ответит только при условии, что вопрос прозвучит на украинском языке. В свою очередь, журналистка отметила, что Порошенко «прекрасно понимает русский язык».

Ранее Порошенко призвал доносить правдивую информацию для защиты мира от фейковых новостей.

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