Пресс-секретарь Порошенко заявил о «провокации российских СМИ» в Давосе
«Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия российской прессы провокацией и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента», — написал Цеголко в Facebook.
Как сообщает ТСН, 24 января якобы российская журналистка в сорочке с вышивкой спросила у Порошенко на русском языке, зачем он принял «закон о войне».
Президент Украины заявил, что ответит только при условии, что вопрос прозвучит на украинском языке. В свою очередь, журналистка отметила, что Порошенко «прекрасно понимает русский язык».
Ранее Порошенко призвал доносить правдивую информацию для защиты мира от фейковых новостей.