Порошенко призвал доносить правдивую информацию для защиты мира от фейковых новостей

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил о необходимости доносить правдивую информацию о ситуации на Украине, чтобы защитить мир от фейковых новостей.

«Я думаю, что было бы очень важно доносить правду о том, что происходит на самом деле на Украине, защитить весь мир от фейковых новостей, которые распространяются по всему миру», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

По его словам, фейковые новости являются частью «российской гибридной войны», которая якобы ведётся не только против Украины, но и против всего мира.

Ранее глава Генштаба Великобритании призывал повысить расходы на оборону для борьбы с «российской угрозой».

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