Порошенко призвал доносить правдивую информацию для защиты мира от фейковых новостей
«Я думаю, что было бы очень важно доносить правду о том, что происходит на самом деле на Украине, защитить весь мир от фейковых новостей, которые распространяются по всему миру», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
По его словам, фейковые новости являются частью «российской гибридной войны», которая якобы ведётся не только против Украины, но и против всего мира.
Ранее глава Генштаба Великобритании призывал повысить расходы на оборону для борьбы с «российской угрозой».