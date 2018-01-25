Эксперт прокомментировал заморозку Германией поставок вооружения в Турцию
«Турция в данной операции абсолютно не зависит от какого-то экспорта немецкого оружия. Это не более, чем политическое решение Берлина, демонстрирующее неприятие жёстких силовых мер Эрдогана по восстановлению контроля над курдским анклавом», — сказал он.
Эксперт также обратил внимание, что, несмотря на кризис, говорить о расколе в НАТО преждевременно.
«Мы уже были свидетелями абсолютно разных подходов со стороны Анкары и со стороны её партнёров по НАТО. Речь идёт о том, что Турция демонстрирует абсолютную самостоятельность в принятии важнейших военных и политических решений без оглядки на Брюссель и на Вашингтон. Налицо острый политический кризис в отношениях между Турцией с одной стороны и США прежде всего, а потом уже Германией с другой», — отметил Коротченко.
Ранее действующее федеральное правительство ФРГ приняло решение приостановить экспорт оружия в Турцию в связи с военной операцией в Африне.