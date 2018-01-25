Эксперт прокомментировал заморозку Германией поставок вооружения в Турцию

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в разговоре с RT поделился мнением о принятом Германией решении заморозить экспорт оружия в Турцию из-за операции в Африне.

«Турция в данной операции абсолютно не зависит от какого-то экспорта немецкого оружия. Это не более, чем политическое решение Берлина, демонстрирующее неприятие жёстких силовых мер Эрдогана по восстановлению контроля над курдским анклавом», — сказал он.

Эксперт также обратил внимание, что, несмотря на кризис, говорить о расколе в НАТО преждевременно.

«Мы уже были свидетелями абсолютно разных подходов со стороны Анкары и со стороны её партнёров по НАТО. Речь идёт о том, что Турция демонстрирует абсолютную самостоятельность в принятии важнейших военных и политических решений без оглядки на Брюссель и на Вашингтон. Налицо острый политический кризис в отношениях между Турцией с одной стороны и США прежде всего, а потом уже Германией с другой», — отметил Коротченко.

Ранее действующее федеральное правительство ФРГ приняло решение приостановить экспорт оружия в Турцию в связи с военной операцией в Африне.