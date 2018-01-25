В парламент Финляндии внесли разрешающий чтение переписки граждан законопроект

Глава Минобороны Финляндии Юсси Ниинистё, глава Минюста Антти Хяккянен и глава МВД Паула Рисикко внесли в парламент страны проект закона о разведке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ввиду резкого развития технологий, перехода военных коммуникаций от аналоговой операционной среды к цифровой нет возможности достичь современного развития без изменения законодательства. Изменения повысят осведомлённость Сил обороны о серьёзных международных угрозах, предоставят Силам обороны полномочия по расследованию хакерских атак, взлома информационных систем, перехвату радиосигналов и средств телекоммуникаций», — пояснил министр обороны.

Как уточнила министр внутренних дел, военная разведка получит возможность работы в стране и за рубежом, в том числе изучения деятельности иностранных вооружённых сил, разработки новых боеприпасов и технологий, исследования и слежки за объектами, которые могут угрожать безопасности Финляндии или её населения.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии планирует лишать гражданства лиц, причастных к террористическим преступлениям.