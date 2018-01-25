ЦБ Малайзии впервые за четыре года повысил ключевую процентную ставку

Центральный банк (ЦБ) Малайзии впервые за четыре года повысил ключевую процентную ставку с 3% до 3,25% в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщает Associated Press.