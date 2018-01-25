ЦБ Малайзии впервые за четыре года повысил ключевую процентную ставку

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Центральный банк (ЦБ) Малайзии впервые за четыре года повысил ключевую процентную ставку с 3% до 3,25% в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что данные меры были приняты для того, чтобы избежать увеличения рисков, которые могут иметь место в случае, если процентная ставка в течение продолжительного периода времени будет слишком низкой.

Ранее малайзийский ЦБ повышал процентную ставку в июле 2014 года.

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