В ЦБ рассказали о планах постепенного снижения ключевой ставки

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Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России намерен снижать ключевую ставку постепенно.

«Мы, как всегда, говорим, что мы будем снижать ставку постепенно, но в каждый конкретный раз мы будем смотреть (на макроэкономическую ситуацию. — RT) и в зависимости от ситуации выбирать шаг», — цитирует РИА Новости Юдаеву.

Об этом она заявила в кулуарах Гайдаровского форума.

15 декабря Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,75% годовых.

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