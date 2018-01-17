В ЦБ рассказали о планах постепенного снижения ключевой ставки

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что Банк России намерен снижать ключевую ставку постепенно.

«Мы, как всегда, говорим, что мы будем снижать ставку постепенно, но в каждый конкретный раз мы будем смотреть (на макроэкономическую ситуацию. — RT) и в зависимости от ситуации выбирать шаг», — цитирует РИА Новости Юдаеву.

Об этом она заявила в кулуарах Гайдаровского форума.

15 декабря Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,75% годовых.