В Минобороны России прокомментировали заявления главы USAID о Ракке

В Минобороны России прокомментировали заявления главы Агентства США по международному развитию (USAID) Марка Грина о ситуации в Ракке.

«Вызывает недоумение логика заявлений главы американского агентства по международному развитию (USAID) Марка Грина в ходе «незаявленного» визита в разрушенную бомбардировками международной коалиции Ракку. Сначала господин Грин заявил, что «здесь (в Ракке. — RT) повсюду одни разрушения, это невозможно передать словами», — говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.

В ведомстве добавили: «Как только дело дошло до вопросов оказания реальной помощи населению, глава USAID сразу осёкся: «Наша миссия — стабилизация, а не реконструкция».

«Правда, под «стабилизацией» господин Грин понимает не обеспечение остающихся без крова и пищи жителей Ракки продуктами и предметами первой необходимости, как это делает Россия в Алеппо и других городах, а только «ремонт водопровода и электричества», — отметили в Минобороны.

В сообщении говорится, что с такими подходами и «темпами западных стран по восстановлению ими же уничтоженной Ракки город так и останется в руинах».

Ранее сообщалось, что ООН признала более 80% территории сирийской Ракки непригодными для жизни.

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал в разговоре с ФАН использование боевиками беспилотников в Сирии.