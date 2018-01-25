Международная кампания по запрещению ядерного оружия обеспокоена политикой Трампа

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Политика администрации президента США Дональда Трампа в сфере ядерного оружия вызывает беспокойство во всём мире. Об этом заявила исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.

«Эта политика способствует смягчению условий применения ядерного оружия и расширению его производства», — цитирует Фин агентство Anadolu.

Она отметила, что представители ICAN предлагали делегации США в Давосе обсудить этот вопрос, но не получили ответа.

«Пока существует ядерное оружие, существует и риск его использования», — подчеркнула глава организации.

Фин выразила уверенность, что ядерное оружие в мире будет полностью уничтожено.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединённые Штаты никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие.

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