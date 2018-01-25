Международная кампания по запрещению ядерного оружия обеспокоена политикой Трампа
«Эта политика способствует смягчению условий применения ядерного оружия и расширению его производства», — цитирует Фин агентство Anadolu.
Она отметила, что представители ICAN предлагали делегации США в Давосе обсудить этот вопрос, но не получили ответа.
«Пока существует ядерное оружие, существует и риск его использования», — подчеркнула глава организации.
Фин выразила уверенность, что ядерное оружие в мире будет полностью уничтожено.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединённые Штаты никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие.