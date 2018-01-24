В Германии найдена нетронутая часть Берлинской стены

Немецкий историк Кристиан Борман обнаружил забытую 80-метровую часть Берлинской стены в лесополосе в столичном округе Панков, пишет Berliner Zeitung.

Сообщается, что участок стены расположен неподалёку от железнодорожной станции Берлин-Шёнхольц. На нём сохранились колючая проволока, сигнальные и электрические провода.

По словам Бормана, эта часть заграждения была построена одной из первых. Историк утверждает, что знал об оставшемся куске стены с 1999 года, однако держал эту информацию в секрете, а теперь решил обнародовать её в целях сохранения исторического памятника.

Берлинская стена была возведена в августе 1961 года и в течение 30 лет разделяла Восточный и Западный Берлин. В 1990 году она была разрушена, в память о событиях того времени оставлен лишь отрезок длиной 1,3 км.