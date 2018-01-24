Вице-президент ЕП не упомянула роль СССР в освобождении Освенцима

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Вице-президент Европарламента Мейрид Макгиннесс в ходе своей речи на «Дне памяти Холокоста» не стала упоминать о роли Красной армии, освободившей концлагерь Освенцим. По её словам, это сделали «союзные войска».

«Зимой 1945 года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) были освобождены силами союзных войск… Холокост — это преступление против человечества», — цитирует Макгиннесс РИА Новости.

В свою очередь, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор отметил, что есть много желающих принизить достижения СССР во время Второй мировой войны.

«Надо отдать должное политкорректности (Макгиннесс. — RT). Можно сказать, что союзные войска освободили лагеря смерти. Но если говорить конкретно про 27 января, то это была Красная армия, часть союзных войск. В этом смысле это правда», — подчеркнул Кантор.

Европейский еврейский конгресс организовал проведение в Европарламенте мероприятия «День памяти Холокоста» с целью почтить память всех жертв Холокоста.

Памятное мероприятие приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший концлагерь Освенцим.

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