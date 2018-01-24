Папа Римский рассказал об опасности фейковых новостей

Папа Римский Франциск заявил, что фейковые новости стали причиной первородного греха, который совершили Адам и Ева.

Об этом сообщает NBC.

Как отметил Папа Римский, «манипулятивное использование социальных сетей» может привести к ужасным последствиям.

«Даже кажущееся незначительным искажение истины может иметь опасные последствия», — сказал понтифик.

Папа Франциск также добавил, что журналистика — это «не просто работа, а миссия».

«Нам нужно разоблачать то, что можно назвать змеиной тактикой, используемой теми, кто маскируется, чтобы ударить в любое время и в любом месте. Это была стратегия, применяемая «хитроумным змеем» в Книге Бытия, которая на заре человечества создала первую фейковую новость, ознаменовавшую начало трагической истории человеческого греха», — заключил он.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании планирует создать подразделение оперативного реагирования для мониторинга социальных сетей на предмет распространения в них фейковых новостей и ответа на дезинформацию.