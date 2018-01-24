Трамп заявил, что США становятся великой державой благодаря налоговой реформе

Соединённые Штаты становятся великой державой благодаря проводимой в стране налоговой реформе, заявил президент США Дональд Трамп.

«Компании со всего мира делают огромные инвестиции в США. Никогда ничего подобного не было. Компании Disney, J.P. Morgan Chase и многие другие. Масштабное сокращение налогов и регуляционных норм снова делает нас великой державой», — написал он в Twitter.

При этом Трамп подчеркнул, что впереди ещё долгий путь.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что налоговая реформа США приведёт к подъёму мировой экономики.

В декабре 2017 года Трамп подписал закон о налоговой реформе, предусматривающий снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%.