Организация «Спасём детей» объявила о приостановке деятельности в Афганистане

Международная организация по защите прав ребёнка «Спасём детей» заявила о приостановке деятельности в Афганистане после нападения на представительство в афганском городе Джелалабад.

Об этом сообщается в Twitter организации.

«Нашей главной задачей является обеспечение безопасности всего персонала. В ответ на это все наши программы во всём Афганистане временно приостанавливаются, а наши отделения закрываются», — заявили в пресс-службе.

Ранее отмечалось, что на офис организации «Спасём детей» в Афганистане было совершено нападение. В результате произошедшего погибли два человека, 20 пострадали.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.