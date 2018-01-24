Организация «Спасём детей» объявила о приостановке деятельности в Афганистане
Об этом сообщается в Twitter организации.
«Нашей главной задачей является обеспечение безопасности всего персонала. В ответ на это все наши программы во всём Афганистане временно приостанавливаются, а наши отделения закрываются», — заявили в пресс-службе.
An updated statement on the incident in Jalalabad #Afghanisatan#Savethechildren#Jalalabadpic.twitter.com/yaftLOh7dU— Save the Children (@save_children) January 24, 2018
Ранее отмечалось, что на офис организации «Спасём детей» в Афганистане было совершено нападение. В результате произошедшего погибли два человека, 20 пострадали.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.