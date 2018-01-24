В Госдуме назвали логичным создание антиамериканской коалиции на Ближнем Востоке

Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что появление региональной антиамериканской коалиции на Ближнем Востоке было бы логичным шагом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По сути дела, это создание объединённой группы, которая будет противиться вот тем действиям США, той политике, которую они сегодня пытаются проводить в Сирии. Моё мнение, что создание такое логично. Я думаю, что к этому нужно подкреплять более широкие слои», — заявил он.

В то же время, как отметил депутат, пока сложно сказать, что именно будет представлять из себя подобная коалиция и на какой площадке можно было бы заниматься её созданием.

Ранее главный советник главнокомандующего иранскими вооружёнными силами генерал Яхья Рахим Сафави предложил создать региональный альянс с участием России, который будет противодействовать США.