СМИ: В Иране предлагают создать региональный антиамериканский альянс с участием России
Об этом сообщает агентство Fars.
По мнению Сафави, в состав такого союза могут войти также Сирия, Пакистан и Ирак.
«Ирану следовало бы создать региональную коалицию, включающую также Россию, Сирию, Пакистан и Ирак, чтобы противостоять американскому альянсу», — заявил он.
По словам Сафави, США преследуют свои «политические, экономические и военные цели» в регионе.
Ранее лидер Ирана Хасан Рухани заявил, что попытки президента США Дональда Трампа по срыву иранской ядерной сделки провалились.