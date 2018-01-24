СМИ: В Иране предлагают создать региональный антиамериканский альянс с участием России

Главный советник главнокомандующего иранскими вооружёнными силами генерал Яхья Рахим Сафави предложил создать региональный альянс с участием России, который будет противодействовать США.

Об этом сообщает агентство Fars.

По мнению Сафави, в состав такого союза могут войти также Сирия, Пакистан и Ирак.

«Ирану следовало бы создать региональную коалицию, включающую также Россию, Сирию, Пакистан и Ирак, чтобы противостоять американскому альянсу», — заявил он.

По словам Сафави, США преследуют свои «политические, экономические и военные цели» в регионе.

Ранее лидер Ирана Хасан Рухани заявил, что попытки президента США Дональда Трампа по срыву иранской ядерной сделки провалились.