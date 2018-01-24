СК: Сирия передаст России материалы уголовных дел уехавших воевать за террористов россиян

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Сирия передаст России материалы уголовных дел в отношении россиян, которые уехали воевать на стороне террористов.

Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе Следственного комитета России.

«Председатель СК России (Александр Бастрыкин) и представители правоохранительных органов Сирийской Арабской Республики договорились о передаче сирийской стороной материалов уголовных дел в отношении российских граждан, которые выехали в республику с целью участия (в боевых действиях) на стороне террористических группировок в Сирии», — говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам рабочей встречи стороны достигли договорённости о подготовке межведомственного соглашения о сотрудничестве.

Бастрыкин также в ходе визита в Сирию обсудил сотрудничество при расследовании преступлений против российских военных.

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