Посольство: США получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога
Соединённые Штаты получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога, который пройдёт в Сочи.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства в России Марию Олсон.
«Вашингтон получил приглашение. В данный момент у нас дополнительной информации относительно участия нет», — заявила Олсон.
Ранее «Известия» со ссылкой на лидера сирийской курдской партии «Демократический союз» Салеха Муслима сообщала, что курды могут отказаться от участия в Конгрессе нацдиалога Сирии в связи с ситуацией в Африне.
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