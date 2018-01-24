Посольство: США получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога

Соединённые Штаты получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога, который пройдёт в Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства в России Марию Олсон.

«Вашингтон получил приглашение. В данный момент у нас дополнительной информации относительно участия нет», — заявила Олсон.

Ранее «Известия» со ссылкой на лидера сирийской курдской партии «Демократический союз» Салеха Муслима сообщала, что курды могут отказаться от участия в Конгрессе нацдиалога Сирии в связи с ситуацией в Африне.