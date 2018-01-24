Число погибших при взрывах в Бенгази возросло до 33, более 70 получили ранения
Число погибших в результате серии взрывов в ливийском Бенгази возросло до 33, более 70 человек получили ранения, сообщает Al Arabiya со ссылкой на власти.
По данным телеканала, взрывы произошли вблизи мечети, когда люди выходили наружу после молитвы.
بنغازي..33 قتيلا بانفجار سيارتين ومقتل عميد بالمخابرات https://t.co/UGfmPWpmzO#العربية— قناة العربية (@AlArabiya) 24 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов двух заминированных автомобилей в жилом районе Бенгази погибли 27 человек.
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