Число погибших при взрывах в Бенгази возросло до 27
Число погибших в результате серии взрывов в ливийском Бенгази возросло до 27, ранения получили более 30 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Отмечается, что инцидент произошёл в жилом районе города, когда взорвались два заминированных автомобиля.
BREAKING: Libyan officials say twin car bombs have exploded in a residential area of Benghazi, killing 27 and wounding over 30.— The Associated Press (@AP) 23 января 2018 г.
Ранее сообщалось о 22 погибших в результате серии взрывов в Бенгази.
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