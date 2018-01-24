Число погибших при взрывах в Бенгази возросло до 27

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Число погибших в результате серии взрывов в ливийском Бенгази возросло до 27, ранения получили более 30 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

Отмечается, что инцидент произошёл в жилом районе города, когда взорвались два заминированных автомобиля.

Ранее сообщалось о 22 погибших в результате серии взрывов в Бенгази.

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