Россия предложила обязать экспертов ООН выезжать на место химатак при расследовании

Во время расследования химических атак по линии ООН эксперты должны будут выезжать на место инцидента для сбора доказательств, говорится в представленном Россией проекте резолюции СБ ООН по созданию Независимого механизма ООН по расследованию (UNIMI).

«В полной мере обеспечить подлинно беспристрастный, независимый, профессиональный и надёжный способ проведения своих расследований на основе достоверных, проверенных и подтвержденных доказательств, собранных в ходе поездок на место», — приводит текст документа РИА Новости.

Там также подчёркивается необходимость «рассмотрения всех возможных версий и сценариев без исключения» и «проведения своевременных выездов на место, включая сбор и анализ образцов, когда это уместно, когда это позволяют условия безопасности». Также проект отмечает важность опроса свидетелей на месте происшествия.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва предлагает создать международный орган по расследованию применения химоружия в Сирии.