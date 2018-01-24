Напавший на полицейских в Бельгии мужчина перенёс операцию

Мужчина, напавший с ножом на полицейских в бельгийском Генте, перенёс операцию, его жизни ничего не угрожает, рассказала представитель городской прокуратуры Ан Сконьянс.

«На записи камеры видеонаблюдения видно, как мужчина заходит в здание вокзала и нападает на полицейских, они открывают огонь», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что «полицейские не пострадали, но он точно хотел напасть».

Ранее в Бельгии вооружённый ножом мужчина напал на полицейских, после чего стражи порядка открыли по злоумышленнику стрельбу. Инцидент произошёл в городе Гент.