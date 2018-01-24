Советник Трампа заявил об особых отношениях США и Великобритании
«У нас сложились особые отношения не только на словах, но и в работе над решением всех вопросов», — сказал Макмастер в ходе брифинга в Белом доме, добавив, что это касается работы в ООН и двустороннего сотрудничества.
WATCH: @PressSec Sarah Sanders holds a briefing from the @WhiteHouse. https://t.co/yUpPNCF0F8— Fox News (@FoxNews) 23 января 2018 г.
При этом советник отметил, что во время экономического форума в Давосе американский лидер Дональд Трамп встерится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обсудит отношения двух стран.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в своём Twitter сообщила о встрече Дональда Трампа и Терезы Мэй в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.