Советник Трампа заявил об особых отношениях США и Великобритании

Короткая ссылка
Соединённые Штаты имеют «особые отношения» с Великобританией на фоне сотрудничества в ООН, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

«У нас сложились особые отношения не только на словах, но и в работе над решением всех вопросов», — сказал Макмастер в ходе брифинга в Белом доме, добавив, что это касается работы в ООН и двустороннего сотрудничества.

При этом советник отметил, что во время экономического форума в Давосе американский лидер Дональд Трамп встерится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обсудит отношения двух стран.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в своём Twitter сообщила о встрече Дональда Трампа и Терезы Мэй в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru