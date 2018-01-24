Советник Трампа заявил об особых отношениях США и Великобритании

Соединённые Штаты имеют «особые отношения» с Великобританией на фоне сотрудничества в ООН, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

«У нас сложились особые отношения не только на словах, но и в работе над решением всех вопросов», — сказал Макмастер в ходе брифинга в Белом доме, добавив, что это касается работы в ООН и двустороннего сотрудничества.

При этом советник отметил, что во время экономического форума в Давосе американский лидер Дональд Трамп встерится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обсудит отношения двух стран.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в своём Twitter сообщила о встрече Дональда Трампа и Терезы Мэй в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.