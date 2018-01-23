Глава ЦРУ: администрация Трампа осознаёт необходимость противостояния России

Администрация американского лидера Дональда Трампа осознаёт необходимость противостоять России везде, где может быть обнаружено её «влияние». Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

«Эта администрация хорошо осведомлена о том, что нужно продолжать противостоять россиянам везде, где бы мы их ни обнаружили», — сказал он, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

CIA Director Pompeo live at AEI now: https://t.co/OCHWvvNVr3 — AEI (@AEI) 23 января 2018 г.

При этом он не стал приводить какие-либо подробности.

Ранее глава Генштаба ВС Британии Ник Картер, выступая в Королевском институте вооружённых сил, заявил, что для противостояния России необходимо изучить её слабые стороны.

В июле 2017 года Помпео отметил, что США всё ещё сталкиваются с «российской угрозой».