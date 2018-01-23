Глава ЦРУ: администрация Трампа осознаёт необходимость противостояния России

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Администрация американского лидера Дональда Трампа осознаёт необходимость противостоять России везде, где может быть обнаружено её «влияние». Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

«Эта администрация хорошо осведомлена о том, что нужно продолжать противостоять россиянам везде, где бы мы их ни обнаружили», — сказал он, выступая в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

При этом он не стал приводить какие-либо подробности.

Ранее глава Генштаба ВС Британии Ник Картер, выступая в Королевском институте вооружённых сил, заявил, что для противостояния России необходимо изучить её слабые стороны.

В июле 2017 года Помпео отметил, что США всё ещё сталкиваются с «российской угрозой».

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