Россия заявила о новых случаях нарушения режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии

Министерство обороны России заявило о новых случаях нарушения режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии, сообщает ФАН.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, речь идёт о провинциях Латакия (2) и Алеппо (1).

Турецкая сторона зафиксировала факты стрельбы в провинциях Дараа (1) и Дамаск (2).

Ситуацию в зонах деэскалации оценивают как стабильную. Нарушения замечены в районах, находящихся под контролем боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.