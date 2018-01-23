Михаил Ульянов назначен постпредом России при международных организациях в Вене

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Президент России Владимир Путин назначил директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Михаила Ульянова постпредом России при международных организациях в Вене.

«Назначить Ульянова Михаила Ивановича постоянным представителем России при международных организациях в Вене, Австрийская республика», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Грушко заместителем министра иностранных дел.

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