Михаил Ульянов назначен постпредом России при международных организациях в Вене
Президент России Владимир Путин назначил директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Михаила Ульянова постпредом России при международных организациях в Вене.
«Назначить Ульянова Михаила Ивановича постоянным представителем России при международных организациях в Вене, Австрийская республика», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Грушко заместителем министра иностранных дел.
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