Михаил Ульянов назначен постпредом России при международных организациях в Вене

Президент России Владимир Путин назначил директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Михаила Ульянова постпредом России при международных организациях в Вене.

«Назначить Ульянова Михаила Ивановича постоянным представителем России при международных организациях в Вене, Австрийская республика», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Грушко заместителем министра иностранных дел.