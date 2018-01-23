В Египте задержан объявивший о намерении баллотироваться в президенты экс-глава Генштаба

В Египте задержан бывший глава Генштаба Сами Анан, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Egypt army describes ex-military chief #SamiAnan’s presidential bid as ‘incitement’ and detains him pending military investigation https://t.co/6xNo6q901rpic.twitter.com/vQhvXCMJXL — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 января 2018 г.

Отмечается, что Анан задержан в связи с нарушением им законодательства Египта. Он не имеет права принимать участие в выборах главы государства, поскольку до сих пор находится на военной службе.

Руководство ВС Египта также обвиняет бывшего начальника Генштаба в подделке документов.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о намерении участвовать в выборах главы государства во второй раз.