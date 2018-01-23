В Египте задержан объявивший о намерении баллотироваться в президенты экс-глава Генштаба

Короткая ссылка
В Египте задержан бывший глава Генштаба Сами Анан, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что Анан задержан в связи с нарушением им законодательства Египта. Он не имеет права принимать участие в выборах главы государства, поскольку до сих пор находится на военной службе.

Руководство ВС Египта также обвиняет бывшего начальника Генштаба в подделке документов.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о намерении участвовать в выборах главы государства во второй раз.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Африка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru