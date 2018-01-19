Президент Египта сообщил о намерении баллотироваться на второй срок

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своём Twitter заявил о намерении участвовать в выборах главы государства во второй раз.

«Примите моё выдвижение на должность президента республики, чтобы получить ваше доверие во второй раз», — написал ас-Сиси в Twitter.

Ранее сообщалось, что на выборах президента в 2014 году, явка на которые превысила 47%, ас-Сиси одержал победу, набрав примерно 97% голосов избирателей. 

Первый тур президентских выборов в Египте пройдёт 26 — 28 марта 2018 года.

В случае, если ни один из кандидатов не наберёт абсолютного большинства голосов избирателей, в стране 24 — 26 апреля будет проведён второй тур голосования.

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