Пенс посетит Египет и Израиль

Вице-президент США Майк Пенс посетит с визитом Египет, Иорданию и Израиль. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

«Вице-президент Майк Пенс посетит Ближний Восток позднее в этом месяце от имени президента Дональда Трампа. Он посетит Египет, Иорданию и Израиль с 19 по 23 января 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе поездки Пенс обсудит вопросы борьбы с терроризмом.

В Белом доме подчеркнули, что первым пунктом турне станет Египет, где вице-президент проведёт встречу с лидером страны Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Ранее сообщалось, что лидер Палестины Махмуд Аббас не станет проводить встречу с Пенсом в связи с решением США по Иерусалиму.

Позднее стало известно, что Пенс отложил свой визит на Ближний Восток.