В Канаде произошло столкновение поезда и автоцистерны с этиловым спиртом
Об этом сообщает CBC.
В результате инцидента начался сильный пожар. Сообщается о взрывах на месте происшествия.
Отмечается, что проводится эвакуация жителей в окрестных домах в радиусе одного километра от места инцидента. Торговые комплексы и бизнес-центры, находящиеся неподалёку, временно прекратили свою работу.
В телекомпании информируют, что товарный состав не перевозил токсичных грузов.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на переправе в Южно-Африканской Республике.