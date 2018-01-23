В Канаде произошло столкновение поезда и автоцистерны с этиловым спиртом

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В канадском городе Порт-Кокитлам железнодорожный состав на переезде столкнулся с автоцистерной с этиловым спиртом.

Об этом сообщает CBC.

В результате инцидента начался сильный пожар. Сообщается о взрывах на месте происшествия.

Отмечается, что проводится эвакуация жителей в окрестных домах в радиусе одного километра от места инцидента. Торговые комплексы и бизнес-центры, находящиеся неподалёку, временно прекратили свою работу.

В телекомпании информируют, что товарный состав не перевозил токсичных грузов.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на переправе в Южно-Африканской Республике.

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