В Канаде произошло столкновение поезда и автоцистерны с этиловым спиртом

В канадском городе Порт-Кокитлам железнодорожный состав на переезде столкнулся с автоцистерной с этиловым спиртом.

Об этом сообщает CBC.

В результате инцидента начался сильный пожар. Сообщается о взрывах на месте происшествия.

Отмечается, что проводится эвакуация жителей в окрестных домах в радиусе одного километра от места инцидента. Торговые комплексы и бизнес-центры, находящиеся неподалёку, временно прекратили свою работу.

В телекомпании информируют, что товарный состав не перевозил токсичных грузов.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на переправе в Южно-Африканской Республике.