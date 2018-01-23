Полиция объявила эвакуацию в центре Лондона из-за утечки газа

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Полиция Лондона объявила эвакуацию отелей и офисных зданий в центре города из-за утечки газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники полиции и пожарной службы работают над утечкой газа в районе улицы Стрэнд и Вестминстера», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что эвакуация объявлена в рамках мер предосторожности.

Ранее стало известно, что в результате отравления угарным газом в США пострадал 41 человек.

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