Полиция объявила эвакуацию в центре Лондона из-за утечки газа

Полиция Лондона объявила эвакуацию отелей и офисных зданий в центре города из-за утечки газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники полиции и пожарной службы работают над утечкой газа в районе улицы Стрэнд и Вестминстера», — говорится в сообщении полиции.

Due to gas leak in the #Strand, WC2 businesses and hotels are being evacuated as a precaution. — MPS Westminster (@MPSWestminster) 23 января 2018 г.

Отмечается, что эвакуация объявлена в рамках мер предосторожности.

Ранее стало известно, что в результате отравления угарным газом в США пострадал 41 человек.