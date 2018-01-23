Полиция объявила эвакуацию в центре Лондона из-за утечки газа
Полиция Лондона объявила эвакуацию отелей и офисных зданий в центре города из-за утечки газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Сотрудники полиции и пожарной службы работают над утечкой газа в районе улицы Стрэнд и Вестминстера», — говорится в сообщении полиции.
Due to gas leak in the #Strand, WC2 businesses and hotels are being evacuated as a precaution.— MPS Westminster (@MPSWestminster) 23 января 2018 г.
Отмечается, что эвакуация объявлена в рамках мер предосторожности.
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