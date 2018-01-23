Руководство Facebook пообещало нейтрализовать угрозы демократии в соцсетях

Руководство Facebook заявило рисках, которые социальные сети несут для демократии, а также пообещало нейтрализовать эти угрозы. Соответствующее заявление опубликовал директор Facebook по гражданским инициативам Самид Чакрабарти.

«В 2016 году мы в Facebook слишком медленно признали тот факт, что плохие действующие лица злоупотребляли нашей платформой. Мы прилежно работаем над тем, чтобы нейтрализовать эти риски сейчас», — написал Чакрабарти.

При этом он отметил, что «национальное государство использовало платформу, чтобы разделить общество».

«Это была новая угроза, которую нелегко предсказать, но мы должны были работать над этим лучше», — отметил Чакрабарти.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью корреспонденту Associated Press Джону Данишевски рассказала, почему компании Twitter и Facebook приняли направленные против телеканала решения.