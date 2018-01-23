Открывший стрельбу по прохожим в Италии скончался

Мужчина, открывший стрельбу по прохожим в итальянском городе Беллон, скончался. Об этом сообщает ANSA.

По данным издания, мужчина погиб после попытки покончить с собой.

Отмечается, что после убийства своей жены и стрельбы по прохожим карабинеры вошли в дом, из которого вёлся огонь, где они обнаружили злоумышленника с серьёзным ранением. Позднее он скончался.

Ранее стало известно, что в городе Беллона в итальянской области Кампания мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома, ранения получили не менее пяти человек.