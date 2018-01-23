Открывший стрельбу по прохожим в Италии скончался
Мужчина, открывший стрельбу по прохожим в итальянском городе Беллон, скончался. Об этом сообщает ANSA.
По данным издания, мужчина погиб после попытки покончить с собой.
Отмечается, что после убийства своей жены и стрельбы по прохожим карабинеры вошли в дом, из которого вёлся огонь, где они обнаружили злоумышленника с серьёзным ранением. Позднее он скончался.
Ранее стало известно, что в городе Беллона в итальянской области Кампания мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона своего дома, ранения получили не менее пяти человек.
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