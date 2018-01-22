Еврогруппа согласовала новый транш кредита для Греции в размере €6,7 млрд

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Еврогруппа согласовала новый транш кредита для Греции от Европейского механизма стабильности (ESM) в размере €6,7 млрд.

«Четвертый транш по программе Европейского механизма стабильности (ESM) на сумму €6,7 млрд будет предоставлен Греции двумя выплатами», — отмечается в сообщении.

Ранее парламент Греции одобрил новые меры жёсткой экономии на фоне проходящих в стране протестов. 

Подобные меры, как уточняется, были приняты для дальнейшего получения финансовой помощи от международных кредиторов.

В июле 2017 года сообщалось, что исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Греции очередного транша в размере €1,6 млрд.

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