Еврогруппа согласовала новый транш кредита для Греции в размере €6,7 млрд
#Eurogroup finalises discussions on the 3rd review of #Greece's bailout programme.— EU Council Press (@EUCouncilPress) 22 января 2018 г.
#GreenLight to a new tranche of financial assistance of € 6.7 billion.
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«Четвертый транш по программе Европейского механизма стабильности (ESM) на сумму €6,7 млрд будет предоставлен Греции двумя выплатами», — отмечается в сообщении.
Ранее парламент Греции одобрил новые меры жёсткой экономии на фоне проходящих в стране протестов.
Подобные меры, как уточняется, были приняты для дальнейшего получения финансовой помощи от международных кредиторов.
В июле 2017 года сообщалось, что исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Греции очередного транша в размере €1,6 млрд.