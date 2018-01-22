Мэр Давоса рассказал о проблемах из-за снегопадов в преддверии ВЭФ

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Мэр швейцарского города Давос Тарзисиус Кавицель рассказал, что курорт испытывает большие проблемы из-за непрекращающегося снегопада накануне Всемирного экономического форума.

«На данный момент у нас большие проблемы из-за снега. За последние двое суток выпало свыше двух метров снега, что привело к проблеме, так как мы всегда вывозим снег из Давоса, а сейчас его некуда девать», — приводит РИА Новости слова Кавицеля.

Также он выразил обеспокоенность из-за опасности схода лавин. Предполагается, что их будут спускать, обстреливая из специальных пушек с вертолётов.

«Я надеюсь, завтра снегопад прекратится, и у нас будет два-три солнечных дня», — добавил мэр.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдёт с 23 по 26 января.

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