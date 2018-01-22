В НАТО прокомментировали назначение Грушко замглавы МИД России

НАТО поздравляет Александра Грушко с назначением заместителем министра иностранных дел и ожидает работы с его преемником. Об этом заявил представитель альянса.

«России самой решать, как она будет представлена при НАТО. Политика НАТО в отношении России остаётся неизменной: сильная оборона и значимый диалог», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что НАТО «ценит диалог с Россией и приветствует дальнейшие дискуссии в рамках совета Россия — НАТО и других форматах».

«Мы ценим хорошие, профессиональные рабочие отношения, сложившиеся с послом Грушко, и мы поздравляем его с новым назначением. Мы ждём работы с его преемником для взаимной выгоды наших стран с целью увеличить прозрачность и предсказуемость и снизить риски», — добавил представитель альянса.

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Грушко заместителем министра иностранных дел России.

Грушко был освобождён от должности российского постпреда при НАТО, которую он занимал с 2012 года.