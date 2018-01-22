В Великобритании отклонили жалобу основателя Bellingcat на сюжет RT про MH17
Отмечается, что речь идёт о программе на телеканале RT, вышедшей 28 сентября 2016 года и посвящённой результатам расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе. В докладе говорится, что в рамках программы было показано несколько сюжетов, в том числе корреспондентов RT Мурада Газдиева и Полы Слиер.
В ходе программы несколько раз упоминается имя Элиота Хиггинса, британского блогера, основателя сайта Bellingcat, который задолго до того, как группа следователей представила предварительные результаты своей работы, заявил, что знает, кто виноват в трагедии.
В докладе Ofcom подробно разбираются все упоминания имени Элиота Хиггинса, его фотографии и подписи к кадрам.
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В итоге, согласно проведённому расследованию, британский медиарегулятор пришёл к следующим выводам: «несправедливые по отношению к господину Хиггинсу подача, игнорирование или замалчивание фактов не имели место».
«В материале программы не выявлено признаков обвинений в неправомерных действиях или некомпетентности, как не было обнаружено и иных серьёзных заявлений в адрес г-на Хиггинса. Таким образом, вещательная организация не была обязана заблаговременно обеспечить ему реальную возможность ответить», — говорится в документе.
Британский блогер Элиот Хиггинс сделал себе имя на вооружении, которое использовалось в ходе сирийского конфликта. При этом он сам признавался, что никакого опыта в этой сфере у него нет. Отмечается, что в ходе своих расследований он использует открытые источники, в частности социальные сети.
Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.