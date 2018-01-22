В Букингемском дворце сообщили о предстоящей свадьбе британской принцессы
Британская принцесса Евгения Йоркская выходит замуж за Джека Бруксбэнка, с которым она встречалась на протяжении длительного времени. Об этом сообщил Букингемский дворец.
Как отмечается, они обручились в Никарагуа в январе.
Свадьба состоится осенью 2018 года.
The Duke and Duchess of York are delighted to announce the engagement of Princess Eugenie to Mr. Jack Brooksbank. pic.twitter.com/ct45JvDfbq— The Royal Family (@RoyalFamily) January 22, 2018
27 ноября 2017 года стало известно, что британский принц Гарри женится.
Его свадьба с актрисой Меган Маркл назначена на 19 мая.
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