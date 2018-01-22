В Букингемском дворце сообщили о предстоящей свадьбе британской принцессы

Британская принцесса Евгения Йоркская выходит замуж за Джека Бруксбэнка, с которым она встречалась на протяжении длительного времени. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Как отмечается, они обручились в Никарагуа в январе. Свадьба состоится осенью 2018 года. The Duke and Duchess of York are delighted to announce the engagement of Princess Eugenie to Mr. Jack Brooksbank. pic.twitter.com/ct45JvDfbq — The Royal Family (@RoyalFamily) January 22, 2018 27 ноября 2017 года стало известно, что британский принц Гарри женится. Его свадьба с актрисой Меган Маркл назначена на 19 мая.