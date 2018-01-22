В Букингемском дворце сообщили о предстоящей свадьбе британской принцессы

Короткая ссылка
Британская принцесса Евгения Йоркская выходит замуж за Джека Бруксбэнка, с которым она встречалась на протяжении длительного времени. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Как отмечается, они обручились в Никарагуа в январе.

Свадьба состоится осенью 2018 года.

27 ноября 2017 года стало известно, что британский принц Гарри женится.

Его свадьба с актрисой Меган Маркл назначена на 19 мая.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru