СМИ: В Кабуле совершено нападение на сотрудников ООН

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Группа вооружённых людей напала на сотрудников миссии ООН в Кабуле, передаёт Khaama Press со ссылкой на службы безопасности Афганистана.

Сообщается, что женщина, предположительно, работающая в миссии, похищена. По некоторым данным, в результате инцидента один человек погиб, ещё один задержан. 

Официальный представитель полиции подтвердил, что инцидент произошёл в районе Хаир-Хана. В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.

20 января группа вооружённых людей совершила нападение на популярный среди иностранцев отель в Кабуле. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек.

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